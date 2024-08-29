Пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки сдались в плен на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что за сутки противник потерял до 70 человек, а также четыре боевые бронированные машины.

Ранним утром 29 августа расчеты РСЗО «Град» группировки «Север» уничтожили подразделения ВСУ, пытавшиеся закрепиться в Курской области.

До этого профессор Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Курскую область приведет к еще большим потерям в ВСУ и значительно повысит риск эскалации конфликта.

Вечером 28 августа профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что, решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Ранее в ЦРУ рассказали о планах ВСУ в Курской области.