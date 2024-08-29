Свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Попова к хищениям

Свидетельские показания подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова к хищениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Причастность Попова к мошенничеству подтверждается материалами дела, свидетельскими показаниями и другими материалами», — сказал источник.

При этом в правоохранительных органах не стали уточнять, давали ли показания директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Однако, по словам источника, они признали вину в мошенничестве.

До этого в СК сообщили, что Попов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, экс-замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Он действовал совместно с Ахмедовым и Шестеровым, отметили в ведомстве.

По информации ТАСС, следователи начали обыски по месту проживания бывшего заместителя министра обороны России. Они изымают вещи и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.