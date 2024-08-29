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США заявили, что Китай нарушил воздушное пространство Японии

Reuters: Китай нарушил воздушное пространство Японии при визите Салливана

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Global Look Press

Китайская Народная Республика (КНР) нарушила воздушное пространство Японии, это произошло во время встречи главы МИД КНР Ван И и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает Reuters.

«США получили сообщение о нарушении Китаем воздушного пространства Японии в понедельник во время встречи Салливана и Вана», — сказано в сообщении.

Ранее Салливан посетил Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с ним заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны стать источником мира и стабильности в мире, а также двигателем его развития. По его словам, на фоне быстро меняющегося и турбулентного мира государства нуждаются в объединении, а не в разделении и противостоянии. Люди хотят открытости, а не закрытости и регресса, уточнил китайский лидер.

До этого агентство Reuters писало, что прибывший с визитом в Китай Джейк Салливан намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Ранее Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта.

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