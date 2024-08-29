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Главу «Военторга» Павлова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Военторга» Павлова по делу о мошенничестве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мосгорсуд оставил под стражей руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении денег при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение первой инстанции в отношении Павлова оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее Мещанский суд арестовал Павлова до 30 сентября. По делу также проходит еще один обвиняемый — Тимур Исаков, арестованный судом до 30 сентября.

Павлова и Исакова арестовал Мещанский суд Москвы 1 августа, им предъявляются обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

29 августа официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о задержании экс-замминистра обороны, генерала армии Павла Попова. Бывший замминистра обороны подозревается в мошенничестве.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.

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