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Экс-замглавы Минобороны Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей

СК: экс-замглавы МО Попов владеет недвижимостью в престижных районах Москвы

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Арестованный бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, стоимость которых оценивается в свыше 500 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, Попов также владеет недвижимостью в Московской области и Краснодарском крае. Ее собственниками числятся как сам экс-замминистра, так и его родственники.

«Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

Павел Попов был задержан 29 августа. По данным следствия, генерал армии обогащался за счет развития парка «Патриот». В рамках выполнения работ экс-замминистра организовал строительство и ремонт своего загородного участка в Красногорском районе. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.

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