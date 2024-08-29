Стало известно, сколько украинских беспилотников сбили российские средства ПВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиабомбы Hammer, снаряд Himars и 36 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотников», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска поразили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором находились крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Также была поражена нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для украинской техники техники, и скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

До этого британская газета The Telegraph сообщила, что Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт. Как заявил в беседе с газетой высокопоставленный чиновник в военных кругах Британии, в Вашингтоне боятся эскалации больше, чем в Лондоне, поскольку именно Соединенным Штатам придется разбираться с последствиями подобной политики. Собеседник отметил, что «маленькая Британия не может воевать с Россией».

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.