Песков прокомментировал сообщения о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планомерном импортозамещении Россией поставок компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Слова пресс-секретаря президента РФ стали ответом на просьбу прокомментировать неофициальные сообщения о вводе Китаем ограничений на вывоз ряда компонентов, которые в том числе могут использоваться для сборки дронов.

«Я не обладаю информацией о том, о каких комплектующих идет речь. Мы планомерно развиваем эту отрасль и очень уверенно идем по пути импортозамещения, этот процесс будет продолжаться», — подчеркнул он.

До этого издание «Коммерсантъ» писало, что производители дронов из Китая задумались о сборке квадрокоптеров на территории России.

Потенциальными инвесторами в строительство заводов могут выступить такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE. По словам генерального директора «Русдронопорта» Николая Ряшина, крупным компаниям не интересен небольшой рынок России. Локализовать производство выгодно лишь при большом гарантированном заказе, а массовый продукт находит спрос во множестве государств.

Ранее суд в ФРГ приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы за поставки компонентов БПЛА в РФ.