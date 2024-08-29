Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили склад Storm Shadow

Минобороны: ВС РФ поразили склад крылатых ракет Storm Shadow

close
100%
РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска поразили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором располагались крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, была поражена нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Удары наносились авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт. Как заявил в беседе с газетой высокопоставленный чиновник в военных кругах Британии, в Вашингтоне боятся эскалации больше, чем в Лондоне, поскольку именно Соединенным Штатам придется разбираться с последствиями подобной политики. Собеседник отметил, что «маленькая Британия не может воевать с Россией».

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами