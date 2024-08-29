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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ЛНР и ДНР

Российские войска взяли под контроль Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Стельмаховку в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило министерство обороны России.

28 августа советник главы Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные освободили населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, а также перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении.

Он отмечал, что теперь российские войска будут двигаться в сторону города Селидово, который находится в Красноармейском районе республики. Благодаря рельефу местности Вооруженные силы РФ будут находиться на высоте, с которой можно будет атаковать позиции ВСУ в районе Селидово.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Орловку в ДНР. По информации Минобороны России, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки в ДНР.

Ранее сообщалось, что крушение обороны ВСУ открыло ВС РФ путь к городу Покровску.

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