Южная Корея и США завершили совместные учения

Военные Южной Кореи и США завершили ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, которые проходили с 19 по 29 августа. Об этом сообщает Yonhap.

В них принимали участие около 19 тыс. южнокорейских военнослужащих, прошло 48 полевых тренировок, включая боевые стрельбы.

Также прошли командно-штабные учения с помощью компьютерной симуляции и учения гражданской обороны. Подчеркивается, что во время американо-южнокорейских учений КНДР не совершала «крупных провокаций».

Ранее организаторы учений заявляли, что подобные тренировки еще больше укрепят потенциал и готовность Южной Кореи и США реагировать на любые провокации и защищаться от ядерного оружия.

До этого сообщалось, что в Южной Корее растет число сторонников создания в стране собственного ядерного оружия из-за опасений по поводу безопасности в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Трамп рассказал, что разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке».