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В ФСБ рассказали об использовании Украиной спецтехники для организации терактов

ФСБ: шпионская техника применялась спецслужбами Киева при планировании терактов

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ФСБ РФ

Шпионская спецтехника задействовалась спецслужбами Украины при планировании диверсий и терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ФСБ.

По данным ведомства, уже выявлены факты использования спецтехники против безопасности российского государства, а также кражи персональных данных россиян.

«В ряде случаев фиксировалось задействование спецтехсредств спецслужбами Украины при планировании диверсионно-террористических актов», — сообщили в ФСБ.

Кроме того, в последнее время нелегальные предприниматели стали чаще ввозить на территорию РФ подобные шпионские спецсредства.

29 августа сообщалось об обнаружении канала в Москве, через который поставляли из-за рубежа специальную технику для получения информации.

По данным ФСБ, задержанный подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, чтобы продавать их через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом.

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