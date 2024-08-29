Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) выдает за успехи вылазки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в серые зоны, однако про ежедневные потери в их рядах не говорится. Об этом в интервью РИА Новости заявил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Военный добавил, что ВСУ начали активно уменьшать межпозиционное пространство в Серебрянском лесу под Кременной в Луганской народной республике. По словам Марочко, эти события не сказываются на ходе конфликта и являются простыми тактическими действиями, которые Киев старается представить как прорыв линии обороны.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.