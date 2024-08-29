В Севастополе уничтожили несколько украинских беспилотников и катеров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении четырех беспилотников и трех безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, вражеские объекты уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот. Предварительно, никакие гражданские объекты не пострадали.

Ночью 9 августа над территорией Брянской области сбили два украинских беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку совершить атаку с применением дронов по территории области. Российские военные обнаружили, а затем уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.