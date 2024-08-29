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Мирошник рассказал о похищениях мирных жителей в Курской области

Посол РФ Мирошник: ВСУ похищают курян, вывозя их в неизвестном направлении

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Нина Зотина/РИА Новости

У России есть информация, что солдаты ВСУ похищают мирных жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, украинцы хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Мирошник отметил, что украинские подразделения ведут себя как откровенные террористы-боевики. Он заявил, что у России есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.

28 августа пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Лабунский рассказал, как его начальство дало распоряжение стрелять в оказывающих сопротивление мирных россиян. В Минобороны пояснили, что речь идет о жителях Курской области.

23 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины в первые часы нападения в регионе расстреливали дороги, осложняя эвакуацию граждан.

Ранее в Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую пленных.

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