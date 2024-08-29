Огромный процент украинцев ненавидит действующее правительство и оказывает помощь России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает «КП».

Он заявил, что такие люди не просят оплаты за свои действия.

«Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — заявил Лебедев.

26 августа в пророссийском подполье Херсона сообщили, что большая часть иностранных наемников отказалась выполнять поручения командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае визита в Вашингтон может остаться в США из-за ухудшения ситуации на родине.

Ранее сообщалось, что в ВСУ подозревают Зеленского в предательстве.