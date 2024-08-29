Расчеты РСЗО «Град» группировки «Север» уничтожили подразделения ВСУ, пытавшиеся закрепиться в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения противника, пытавшиеся закрепиться на приграничной территории Курской области», — говорится в сообщении.

До этого профессор Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского вторгнуться в Курскую область приведет к еще большим потерям в ВСУ и значительно повысит риск эскалации конфликта.

Вечером 28 августа профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что, решив вторгнуться в Курскую область, Украина выбрала глупую тактику. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. По мнению Миршаймера, атака на Курскую область лишь ускорит крах армии Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Апты Алаудинов сообщил об 11-часовых боях в Курской области.