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Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны: пушки «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

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РИА Новости/РИА Новости

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» в одном из районов специальной военной операции уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками, взлетную площадку и живую силу противника. Об этом сообщает министерство обороны России.

Разведка артиллерийского подразделения с помощью дронов выявила точные координаты пункта управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разведчики передали координаты цели артиллеристам. Расчет «Гиацинта» оперативно осуществил наведение орудия и беглым огнем поразил пункт управления и взлетную площадку вместе с расчетом. Объективный контроль с дрона подтвердил уничтожение целей.

До этого в Курской области артиллерия огневым налетом уничтожила группу украинских солдат из семи человек. Солдаты были из 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее российская армия уничтожила пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

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