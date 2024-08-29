Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Армения обстреляла позиции Азербайджана в республике Нахичевани. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что обстрел произошел 28 августа примерно в 06:45 (05:45 мск). Позиции, откуда производился обстрел, расположены в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района. Стрельба велась в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не понимает, почему Армения саботирует договоренности по коммуникациям через Сюникский район страны.

В этот же день президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия готова участвовать в демилитаризации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе — населенном преимущественно армянами регионе республики, чья принадлежность оспаривалась с 1991 года.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.