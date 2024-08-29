Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в повторном обстреле своих позиций

close
100%
Shutterstock/esfera

Армения обстреляла позиции Азербайджана в республике Нахичевани. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

В ведомстве сообщили, что обстрел произошел 28 августа примерно в 06:45 (05:45 мск). Позиции, откуда производился обстрел, расположены в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района. Стрельба велась в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не понимает, почему Армения саботирует договоренности по коммуникациям через Сюникский район страны.

В этот же день президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия готова участвовать в демилитаризации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе — населенном преимущественно армянами регионе республики, чья принадлежность оспаривалась с 1991 года.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами