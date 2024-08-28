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В подполье сообщили об ударе по местам распределения боеприпасов ВСУ в Сумах

Подполье: в Сумах ударили по точкам распределения боеприпасов ВСУ

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Михаил Фомичев/РИА Новости

В Сумах был нанесен удар по складам и железнодорожной сортировочной станции, где распределялись боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В городе Сумы подпрыгнули диваны и столы в 22.25. «Прилетело» в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала», — сказал Лебедев.

До этого украинское издание «Главком» сообщило, что в городе Сумы произошел взрыв. Подробностей в публикации не привели. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в 16 населенных пунктах Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что атака была направлена на районы, где сосредоточены личный состав и военная техника украинских резервов.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по складу с боекомплектами для ВСУ.

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