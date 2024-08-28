Кулеба обсудил с Сикорским шаги, позволяющие соседним с Украиной странам сбивать ракеты

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский обсудили возможности использования странами НАТО сил ПВО для защиты украинского воздушного пространства. Об этом Кулеба написал в соцсети X.

«Договорились о возможности <...> для соседей перехватывать со своей территории <...> ракеты

<…> в воздушном пространстве Украины», — написал Кулеба в X (ранее Twitter).

Он отметил, что в военной сфере Украина и Польша сосредоточились на вопросе о реактивных самолетах МиГ.

До этого Кулеба потребовал от НАТО сбивать ракеты и БПЛА над Украиной после атаки ВС РФ.

В среду, 28 августа, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР заявил, что страны Североатлантического альянса скептически относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной.

Ранее армия Польши прокомментировала массированный удар ВС РФ по Украине.