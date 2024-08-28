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ЦАХАЛ вернул тело павшего израильского военного из сектора Газа

ЦАХАЛ вернул тело взятого в плен израильского военного в секторе Газа

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израильское агентство безопасности (ISA) и полиция в ходе операции вернули тело павшего военного, который был похищен 7 октября и взят в плен в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Его семья была уведомлена. По просьбе семьи его имя не будет опубликовано. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и продолжим сопровождать ее», — говорится в сообщении.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об освобождении заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В публикации отмечается, что операция была проведена совместно с представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля.

В этот же день телеканал Al Hadath сообщил, что один из заложников, удерживаемых ХАМАС, смог сбежать. Источники утверждают, что удерживаемый успешно покинул сектор Газа и добрался до поста израильской армии.

Ранее Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме.

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