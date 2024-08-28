В НАТО призвали увеличить военные поставки Украине

Украина нуждается в увеличении поставок военной помощи. Об этом по итогам заседания совета Украина — НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

В заявлении по итогам заседания говорится, что участники совета «подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины».

В документе подчеркивается, что встреча прошла на уровне послов и была созвана по просьбе Украины. «Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников по видеосвязи о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях», — добавили там.

С чем связан неожиданный запрос Киева, с какими просьбами Украина может обратиться к НАТО и какие ответы она, вероятно, получит — в материале «Газеты.Ru».

26 августа сообщалось, что страны Запада запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза ООН по поставкам западных вооружений Украине на 30 августа. Он заявил, что в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.