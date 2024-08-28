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Стало известно, что обсуждалось на совете НАТО — Украина

Столтенберг: совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и помощь Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Совет НАТОУкраина обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву. Об этом в соцсети Х написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, совет собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины.

«Союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для самообороны», — написал он.

Накануне Столтенберг заявил, что заседание совета запросил Киев.

26 августа сообщалось, что страны Запада запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН).

Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила запрос на проведение заседания Совбеза ООН по поставкам западных вооружений Украине на 30 августа. Он заявил, что в ходе заседания будут затронуты «другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса».

Ранее Финляндия отказалась поставлять Киеву дальнобойное оружие из-за соседства с Россией.

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