Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что конфликт на Украине достиг переломной точки. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.

По словам эксперта, ситуация на фронте, в экономике, а также общая обстановка на Украине такова, что ухудшение для войск страны будет ускоряться, накапливаться или усугубляться. По мнению Меркуриса, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на театре военных действий, в особенности на Красноармейском и Торецком направлениях.

До этого газета The New York Times писала, что ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории, несмотря на операцию в Курской области.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также заявлял, что ситуация для ВСУ в зоне спецоперации ухудшается. Эксперт отметил, что украинская армия проигрывает в боях и утрачивает контроль над ключевыми населенными пунктами в Донбассе.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывал, почему российским войскам важно взять Покровск.