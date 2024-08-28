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Политолог сообщил о падении морального духа ВСУ

Миршаймер: Украине трудно удержать войска в бою из-за падения морального духа

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина сталкивается с серьезными проблемами с поддержанием своих бойцов на передовой из-за падения морального духа. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Кажется, все, что делает Украина, оборачивается катастрофой, и будет еще труднее удержать войска в бою и заставить людей идти на фронт», — заявил аналитик.

По словам Миршаймера, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждает, что на самом деле у них все очень хорошо, ситуация улучшается. Политолог отметил, что даются всевозможные признаки того, что ситуация может измениться.

Аналитик отметил, что ВСУ в течение давнего времени испытывают значительные проблемы с моральным духом у своих бойцов. Миршаймер пояснил, что стало намного труднее заставить украинцев добровольно пойти служить в ряды армии. По мнению политолога, если бы украинское и западные правительства рассказали правду о ситуации на фронте, то «поддержка испарилась бы довольно быстро».

До этого командующий группой иностранных наемников на Украине из США Райан О'Лири пожаловался в соцсети X на работу в рядах ВСУ. Боец рассказал о провалах командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины.

Ранее в США назвали катастрофой участие иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область.

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