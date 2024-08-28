Опубликовано видео удара авиабомбы ФАБ-1500 в Часове Яре

Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре с помощью фугасные авиабомбы ФАБ-1500. Видео удара доступно в Telegram-канале «Енот Херсон».

«ФАБ-1500 разносит пункт временной дислокации ВСУ в Часов Яр», — говорится в сообщении.

О дате съемки и подразделении, осуществившем пуск снаряда, не сообщается.

24 августа координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные использовали восемь фугасных авиационных бомб для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области.

В конце июля отставной американский офицер Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже в случае поставок ей дополнительных батарей систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.