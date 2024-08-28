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Немецкий журналист сообщил об отводе сил ВСУ от Красноармейска

Репке: ВСУ проводят масштабную эвакуацию личного состава из Красноармейска

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

«То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил», — заявил он.

Журналист также добавил, что скорость продвижения российских войск на этом участке фронта говорит об обвале обороны Украины.

До этого Репке также заявил, что какие-либо признаки сдерживания Вооруженных сил (ВС) России украинскими войсками возле Покровска в ДНР отсутствуют.

Незадолго до того советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России существенно продвинулись на Красноармейском (Покровском) направлении.

26 августа украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее в Германии признали превосходство России над Украиной на поле боя.

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