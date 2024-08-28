Профессор из США раскрыл последствия нанесения ударов западным оружием вглубь России

Ситуация на поле боя для Украины не изменится, если Киев получит разрешение наносить удары западным оружием вглубь России. Об этом пишет профессор по международным отношениям и государственным вопросам Колумбийского университета Стивен Биддл для издания Foreign Affairs.

«Если Запад снимет свои ограничения на возможность Украины наносить удары вглубь [России. — Прим. ред.], то последствия вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта», — отмечается в материале.

По словам профессора, контрнаступление украинской армии в 2023 году показало, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не способно координировать войска для решительного прорыва. Использование дальнобойного вооружения еще больше усложнит координацию внутри ВСУ, отметил автор.

Биддл призвал западные страны подумать, нужно ли давать Киеву разрешение на удары вглубь РФ ради скромных результатов и риска эскалации.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемого Киеву дальнобойного оружия вглубь России.

Ранее немецкий полковник раскрыл, чем для Украины обернется ответ на массированный удар ВС РФ.