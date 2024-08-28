Военный эксперт рассказал о преимуществах ракетного «Утеса»

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что крылатая ракета российского берегового ракетного комплекса (БРК) «Утес» способна нанести серьезные разрушения.

Он рассказал, что после возвращения Крыма в 2014-м запущенный БРК начали восстанавливать.

«Боеголовка этого комплекса может составлять 300–350 килограммов. Это очень мощная боеголовка, и она может нанести очень серьезные разрушения», — сказал Литовкин.

Расположенный в Крыму БРК «Утес» начали создавать в 1961 году. Первый запуск ракеты по учебной цели состоялся через десять лет. После раздела Черноморского флота СССР он достался военно-морским силам Украины, которые законсервировали один дивизион в 2002 году. Второй дивизион разрушился без консервации. БРК способен нести противокорабельные крылатые ракеты П-35Б весом более четырех тонн.

В феврале 2022 года директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал учения с применением береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ). Он отметил, что комплексы «Бастион» входят в комплекс мощной защитной системы, перед которой любой потенциальный противник оказывается в уязвимом положении.

Ранее российские силы ПВО отразили удар ракет ATACMS по Крымскому мосту.