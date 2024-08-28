На Киевской ГЭС продолжают разбирать завалы

Разбор завалов после повреждения Киевской ГЭС продолжается уже третьи сутки. Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телеканала «Рада».

«Мы еще не до конца можем оценить все технические последствия и сказать, что мы потеряли и какие сроки нужны будут, чтобы восстановиться», — сказал он.

Гендиректор компании отметил, что украинские ГЭС с 2022 года лишились больше 40% генерации, а потери тепловой генерации превышают 80%. Он добавил, что в результате повреждений не работает Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция на подконтрольной украинским властям территории.

«Что будет восстановлено до осенне-зимнего периода, не знаем», — заключил Сирота.

26 августа сообщалось, что видеозапись с последствиями ракетного удара по дамбе Киевской ГЭС появилась в Telegram-каналах.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. Он призвал союзников снять все ограничения по использованию западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдуме отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине.