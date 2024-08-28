Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Киевской ГЭС продолжают разбирать завалы

«Укргидроэнерго»: на Киевской ГЭС до сих пор продолжается разбор завалов

close
100%
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Разбор завалов после повреждения Киевской ГЭС продолжается уже третьи сутки. Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телеканала «Рада».

«Мы еще не до конца можем оценить все технические последствия и сказать, что мы потеряли и какие сроки нужны будут, чтобы восстановиться», — сказал он.

Гендиректор компании отметил, что украинские ГЭС с 2022 года лишились больше 40% генерации, а потери тепловой генерации превышают 80%. Он добавил, что в результате повреждений не работает Днепрогэс — крупнейшая гидроэлектростанция на подконтрольной украинским властям территории.

«Что будет восстановлено до осенне-зимнего периода, не знаем», — заключил Сирота.

26 августа сообщалось, что видеозапись с последствиями ракетного удара по дамбе Киевской ГЭС появилась в Telegram-каналах.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. Он призвал союзников снять все ограничения по использованию западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдуме отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами