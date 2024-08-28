Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, предоставив видео.

Авиационные средства поражения уничтожили скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники украинской армии.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — уточнили в ведомстве.

Летчики успешно выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базовый аэродром. Разведка доложила, что все указанные цели были уничтожены.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по бронированной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что во время атаки военнослужащие страны использовали авиационные ракеты. При этом координаты для удара им сообщил передовой авиационный наводчик.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ в зоне спецоперации.