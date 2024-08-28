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Военный эксперт назвал способы борьбы с пролетающими вглубь РФ беспилотниками

Военный эксперт Дандыкин: бороться с беспилотниками можно подавлением сигнала

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Inna Varenytsia/REUTERS

Бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории РФ, можно с помощью подавления сигнала спутников. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«ВСУ пользуются спутниковой системой, которая задает траекторию полетов, передает информацию о местности. А спутников много: и военные, и гражданские», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что в ситуациях с атакой беспилотников работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может быть осложнена. В частности, по словам капитана, это связано с разными волнами, которые могут улавливать дроны. Также на ситуацию влияет большое количество беспилотников у Украины, подчеркнул военный эксперт.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА по емкости с нефтепродуктами в городе Котельнич. Согласно одной из версий, дроны ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. км с помощью данных спутников НАТО. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников.

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