Вооруженные силы РФ существенно продвинулись на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Если отслеживать в динамике последних трех дней, то мы достаточно существенно продвинулись на Покровском направлении», — сказал он.

Кимаковский добавил, что в Гродовке идут достаточно серьезные бои на Покровском направлении. По словам советника, в случае если ВС РФ удастся на Красном Яре и в Николаевке добиться существенных успехов, то этот населенный пункт будет взят по кольцу. Кимаковский отметил, что это позволит российской армии существенно продвинуться в этом направлении.

Советник подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач российские военные стараются оберегать от разрушений населенные пункты, которые освобождают.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины покинули город Новогродовку на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее журналист указал на провал плана Украины в ДНР.