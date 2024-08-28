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Суд приговорил инженера Лозового к 18 годам колонии за госизмену

РИА: суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому за подготовку теракта

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Артему Лозовому (внесен в перечень террористов и экстремистов) за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно оглашенному приговору, Лозовой проведет три года в тюрьме, а остальные 15 лет — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

В пресс-службе суда РИА Новости, гособвинение запрашивало Лозовому 22 года колонии, четыре из которых в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. Также его просили оштрафовать на 800 тысяч рублей.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В середине августа Лозовой, которого подозревают в подготовке теракта в Воронеже, признал, что планировал взорвать городской военкомат. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, инженера задержали с поличным, когда он забирал из своего же схрона компоненты взрывчатки.

До этого стало известно, что Лозовой в 2023 году был подписан на антивоенные страницы. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост видео с одной из них. Несколько месяцев спустя инженера обвинили в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в России зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера.

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