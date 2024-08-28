Власти Польши планируют увеличить расходы на оборону

Власти Польши намерены увеличить расходы на оборону до 4,7% ВВП. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что лидеры правящей коалиции договорились о проекте бюджета на 2025 год, и в нем эта статья увеличивается с 4,1 до 4,7% ВВП, или $50 млрд. Новый бюджет минобороны будет включать в себя дополнительные расходы на вооружение и военную технику. При этом расходы на военные нужды в 2024 году уже достигли рекордных отметок.

Сейчас на оборону больше 3% ВВП тратят только пять стран НАТО, включая Польшу, — это США, Эстония, Латвия и Греция.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла.

Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.