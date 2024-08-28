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В Запорожской области начали формировать новое подразделение

Балицкий: в Запорожской области начали формировать подразделение «Барс-Сармат»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе началось формирование добровольческого подразделения нового типа «Барс-Сармат».

«Основными задачами добровольческого подразделения «САРМАТ» являются боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и «народного ВПК» перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники», — поделился Балицкий.

Он призвал жителей Запорожской области активно вступать в ряды нового добровольческого подразделения.

До этого назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал, что в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.

При этом он не раскрыл, сколько повреждено объектов или где они находятся.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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