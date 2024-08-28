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Российские средства ПВО сбили три ракеты HIMARS

Минобороны: средства ПВО РФ сбили три ракеты HIMARS

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MOD Russia/Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer и три ракеты HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

За прошедшие сутки российские ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». Атакам подвергаются не только приграничные регионы РФ. Так, вражеские дроны неоднократно попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее в Белгородской области сообщили об атаке беспилотников на три села.

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