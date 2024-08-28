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Раскрыты подробности о первой с начала СВО атаке БПЛА на Кировскую область

Baza: в атаке на нефтебазу в Кировской области могли участвовать два БПЛА

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Shutterstock

В первой с начала специальной военной операции (СВО) на Украине атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кировскую область принимали участие два дрона. Об этом рассказал Telegram-канала Baza.

«По предварительным данным два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич», — говорится в сообщении.

По данным Baza, один из беспилотников ударил в крышку резервуара. Второй беспилотник попал в пустую цистерну.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что при атаке БПЛА на емкость с нефтепродуктами никто не пострадал.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе. По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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