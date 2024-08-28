Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной позиций армии республики в Нахичевани. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства страны.

28 августа примерно в 6:45 подразделения вооруженных сил Армении <...> подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, обстрел велся с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку настроен на нормализацию отношений с Арменией, однако прежде должны быть устранены «необоснованные требования» Еревана в юридической плоскости, а не на словах.

Ранее Лавров заявил, что Армения саботирует договоренности с Азербайджаном.