Вооруженные силы России не добивались того, чтобы у мирных граждан пропал свет. Об этом в интервью с Tsargrad.tv сообщил лидер николаевского подполья Сергей Лебедев, комментируя массированный удар по объектам на территории Украины.

По его словам, Россия уничтожает те подстанции, которые выводят электроэнергию в Европу, что усложняет жизнь не только Киеву, но и его воинственным партнерам.

«Били по тем подстанциям, которые на выход идут, там все непросто будет, потому что они все взаимосвязаны. Поэтому частично пропадал свет в Киеве, частично — в Днепропетровске, в Запорожье, Николаев мигнул», — рассказал Лебедев.

26 августа Россия нанесла «один из самых крупнейших ударов» по Украине. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные цели, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), поражены. В Киеве сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в 15 областях и проблемах с энергоснабжением. Что известно о массированном ударе и почему силы и средства ПВО Украины не проявили своей эффективности — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.