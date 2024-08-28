Власти Киевской области захотели круглосуточно проводить медосмотры для мобилизации

Власти Киевской области запланировали сделать круглосуточными медицинские осмотры военно-врачебных комиссий для мобилизации. Об этом заявила городская военная администрация в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что городские власти установили центры, в которых будут работать представители районных администраций, территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата), полиции и отделов здравоохранения.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в военкомат и признали его годным к службе.

В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не тратить деньги на украинских беженцев.