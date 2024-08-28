ВС России нанесли удар по замаскированному складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному на территории ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины лишились более 30 тонн ГСМ, балок для перекрытия блиндажей, нескольких топливозаправщиков и другого важного военного имущества», — отметил эксперт.

В результате удара были уничтожены трое военнослужащих ВСУ, еще восемь получили травмы.

Незадолго до этого российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ и складу, расположенным в городе Славянске в ДНР.

25 августа координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по временному пункту дислокации ВСУ в Харькове. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли около 40 военных.

Ранее появились кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Сумской области.