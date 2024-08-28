Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ударили по замаскированному складу ВСУ

Марочко: ВС России ударили по складу ВСУ и уничтожили около 30 тонн ГСМ

close
100%
Минобороны РФ

ВС России нанесли удар по замаскированному складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному на территории ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины лишились более 30 тонн ГСМ, балок для перекрытия блиндажей, нескольких топливозаправщиков и другого важного военного имущества», — отметил эксперт.

В результате удара были уничтожены трое военнослужащих ВСУ, еще восемь получили травмы.

Незадолго до этого российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ и складу, расположенным в городе Славянске в ДНР.

25 августа координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по временному пункту дислокации ВСУ в Харькове. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли около 40 военных.

Ранее появились кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами