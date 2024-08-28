Военный эксперт объяснил, почему Киеву не помогут истребители F-16

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Украине не помогут предоставленные Западом истребители F-16. По его словам, техники у Киева настолько мало, что украинские войска не могут полноценно ее использовать на линии боевого соприкосновения.

«Американские кураторы очень серьезно бдят за имиджем своей военной авиации, прежде всего за продукцией Lockheed Martin. Поэтому делают все, чтобы ни один F-16 не упал где-нибудь вблизи линии боестолкновений», — отметил Михайлов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

21 августа пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Запад продолжает обучать военных летчиков Украины пилотированию истребителей F-16 в американском штате Аризона и в Дании. При этом он отметил, что ему «нечего сообщить» о возможности обучения военных на украинской территории.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.