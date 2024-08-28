Российские войска успешно прорывают линию обороны украинской армии на Северском направлении, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводили несколько лет. Об этом ТАСС сообщил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой».

«Если их проломить, то противник дальше посыплется вплоть до Славянска и Краматорска. Надо давить и темпы не сбавлять — и все получится», — сказал военный.

«Золотой» добавил, что ВСУ грамотно построили оборонные рубежи: украинские бойцы занимают выгодные места, где трудно пройти — высоты, складки местности.

По словам комбата, основная задача на направлении - выйти на Северск. Военный подчеркнул, что «оборона ВСУ строилась не день, не неделю и не месяц». Золотой пояснил, что необходимо проделать большую работу, чтобы подойти к противнику — подготовить штурмовые группы, ориентироваться на местности, а также знать, где противник находится. Кроме того, следует организовать артиллерийский огонь, FPV-дроны.

Также Золотой сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС РФ почти не дают совершать ВСУ маневры.

21 августа военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ находятся под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике. Украинские войска переводят подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.