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Военный медик назвал главные цели для ВСУ в рядах ВС России

Санитар-инструктор Ткач: медики в рядах ВС России являются главной целью ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Санитар-инструктор с позывным «Ткач» рассказал, что медперсонал в рядах ВС РФ является главной целью для украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам «Ткача», отношения в его коллективе отличные, бывают крайне сложные случаи.

«Бывают очень тяжелые трехсотые. Крайний случай у меня был – 16 часов я его (раненого. — «Газета.Ru») стабилизировал. Но все сложилось отлично – он доехал», — поделился медик.

Он подчеркнул, что врачи являются приоритетной целью для ВСУ, ведь если медиков вывести из строя, то помогать бойцам будет некому, соответственно, будет больше потерь.

До этого командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой» рассказал, что Вооруженные силы Украины оттянули свои ударные силы с Северского направления, в результате чего на этом участке фронта им не хватает личного состава.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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