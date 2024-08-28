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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повредили инфраструктуру

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

При этом он не раскрыл, сколько повреждено объектов или где они находятся.

До этого взрывы произошли в Киеве и городах Ровно и Сумы на Украине.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В Минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее названо число регионов Украины, которые подверглись массированной атаке ВС РФ.

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