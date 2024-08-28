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Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве

Адвокат Розенблатт: бежавший в КНДР из США солдат Кинг признается в дезертирстве

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Ahn Young-joon/AP

Американский военнослужащий Трэвис Кинг, бежавший в КНДР и позже возвращенный в США, признает вину в дезертирстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его адвоката Франка Розенблатта.

«Он признает себя виновным в пяти из них, включая дезертирство», — заявил Розенблатт.

По словам адвоката, заседание суда назначено на 20 сентября.

В прошлом году солдат Кинг, служивший в американском контингенте в Южной Корее, самовольно перешел на территорию КНДР.

До этого бежавшего в Северную Корею военного США Кинга обвинили в дезертирстве. По данным Reuters, дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с Единым кодексом военной юстиции.

Ранее КНДР пригрозила превентивным ударом США.

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