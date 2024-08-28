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В Северной Корее прошли контрольно-проверочные стрельбы модернизированных РСЗО

Ким Чен Ын присутствовал на контрольно-проверочных стрельбах обновленных РСЗО

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Korean Central News Agency/AP

Северная Корея провела контрольно-проверочные стрельбы обновленных реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении агентства указывается, что стрельбы еще раз подтвердили превосходство обновленных по всем показателям РСЗО, у которых были модернизованы система наведения, управляемость и увеличена разрушительная мощь.

Присутствовавший на стрельбах глава государства Ким Чен Ын отметил необходимость придерживаться плана производства обновленных РСЗО и графика принятия их на вооружение Корейской народной армии.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США серьезно воспринимают заявление Ким Чен Ына о том, что в Северной Корее необходимо интенсифицировать разработку и производство беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США.

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