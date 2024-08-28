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Арестован Porsche соучредителя «ОлимпСитиСтроя» по делу Иванова

Суд арестовал Porsche соучредителя «ОлимпСитиСтроя» по делу о взятке Иванову

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Janis Baiks/Shutterstock/FOTODOM

Суд наложил арест на Porsche Cayenne, принадлежащий соучредителю компании «ОлимСитиСтрой» Александру Фомину, который является фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

На сегодняшний день стоимость Porsche 2018 года варьируется от 7 до 9 миллионов рублей.

Согласно данным сервиса Avtoface, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Фомина.

Как сообщает ГИБДД, арест на автомобиль был наложен 14 мая 2024 года, а номер документа соответствует номеру судебного постановления Басманного суда о наложении ареста на имущество, которое было выдано 6 мая.

Ранее суд также арестовал два роскошных автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие Тимуру Иванову. Мотоцикл был переоформлен на его отца в 2022 году.

Иванов, который курировал военно-строительный комплекс в Минобороны, и его знакомый Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев уточнял в беседе с прессой, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. Он вину не признает.

По версии следствия, Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера, включая освобождение от обязательств по оплате товаров и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.

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