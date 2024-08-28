Из 1300 просителей убежища, пересекших границу, сотни исчезли из Финляндии

В конце 2023 года около 400 просителей убежища, которые прибыли в Финляндию через границу с Россией, покинули страну. Всего тогда в Финляндию приехало около 1 300 человек, сообщает финский общественный вещатель Yle.

По данным канала, который ссылается на Миграционную службу, мз числа покинувших Финляндию около 260 человек были найдены в других странах Европы, преимущественно в Германии и Центральной Европе, а также в Северной Европе. Остальные 140 человек смогли вернуться на родину самостоятельно или с помощью европейских властей.

Согласно Дублинским соглашениям, просители убежища не имеют права покидать страну, в которую прибыли, до вынесения решения по их делу. В противном случае они могут быть принудительно возвращены в страну прибытия по соглашениям о реадмиссии.

Представитель миграционной службы Юхо Репо отметил: «Мы не получали информации о них от финских властей».

На текущий момент большинство прибывших — почти 800 человек — ожидают решения финских властей. 50 человек получили статус беженца, 120 получили отказ. Среди прибывших 88% составляют молодые мужчины в возрасте от 18 до 39 лет, представляющие такие страны, как Афганистан, Ирак, Йемен и Сирия. Наиболее необычными оказались граждане Индии, которые чаще всего получали отказы.

Ранее в Германии предложили объявить режим ЧС для упрощения высылки мигрантов.